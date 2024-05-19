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URIAGE МІЦЕЛЯРНА ТЕРМАЛЬНА ВОДА ДЛЯ КОМБІНОВАНОЇ ТА ЖИРНОЇ ШКІРИ 250 мл - Львів (449494) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 15 аптеках
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
462,35 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
505,60
Економія: -32,96 грн
472,64 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 05 хв
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
462,35 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
514,79 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Стара, 1
Всього: упаковка (1)
462,35 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
462,35 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 05 хв
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (1)
462,35 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 59
Всього: упаковка (1)
481,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
Всього: упаковка (1)
506,58
Економія: -63,12 грн
443,46 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
Всього: упаковка (1)
519,17
Економія: -73,76 грн
445,41 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Широка, 87
Всього: упаковка (1)
462,35 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Виговського Івана, 100
Всього: упаковка (1)
462,35 грн
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється за 05 хв
Львів, вул. Городоцька, 2
Всього: упаковка (1)
491,10 грн
Аптека 3і
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Відчинено Цілодобово
Львів, вул. Любінська, 104
Всього: упаковка (1)
495,00 грн
Аптека 3і
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Відчинено Цілодобово
Львів, вул. Городоцька, 212
Всього: упаковка (1)
483,20 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 53/21
Всього: упаковка (1)
507,99
Економія: -33,41 грн
474,58 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Бельведерська, 35
Всього: упаковка (1)
453,57 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 33
Всього: упаковка (2)
505,60
Економія: -31,02 грн
474,58 грн
Аптека біля ратуші
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
487,97
Економія: -0,30 грн
487,67 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
Всього: упаковка (1)
412,34 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, пл. Ринок, 12
Всього: упаковка (1)
451,78
Економія: -1,15 грн
450,63 грн
Центральна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 2
Всього: упаковка (1)
481,16 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 05 хв
Івано-Франківськ, вул. Національної Гвардії, 14-В
Всього: упаковка (1)
412,34 грн