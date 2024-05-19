Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяТермальна вода, освіжаючий спрей, міцелярний лосьонURIAGE МІЦЕЛЯРНА ТЕРМАЛЬНА ВОДА ДЛЯ КОМБІНОВАНОЇ ТА ЖИРНОЇ ШКІРИЦіни в аптеках

URIAGE МІЦЕЛЯРНА ТЕРМАЛЬНА ВОДА ДЛЯ КОМБІНОВАНОЇ ТА ЖИРНОЇ ШКІРИ 250 мл - Київ (449494) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 52 аптеках
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
514,80 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 24 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
522,51 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 24 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
514,80 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 24 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (3)
478,32 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
444,11 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 24 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (1)
373,65 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 24 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (1)
502,10
Економія: -58,64 грн
443,46 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (1)
500,93
Економія: -76,43 грн
424,50 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 24 хв
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2-А
Всього: упаковка (1)
440,96 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 24 хв
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
Всього: упаковка (1)
507,65
Економія: -65,16 грн
442,49 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 24 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
412,34 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 24 хв
Київ, вул. Золотоустівська, 55
Всього: упаковка (1)
507,11
Економія: -71,43 грн
435,68 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
436,24 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 24 хв
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
467,91 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 24 хв
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (1)
474,19 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 24 хв
Київ, дорога Набережно-Рибальська, 3
Всього: упаковка (1)
453,57 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 24 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 34
Всього: упаковка (1)
432,96 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 24 хв
Київ, вул. Монастирського Дениса, 3-А
Всього: упаковка (1)
474,19 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 24 хв
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
Всього: упаковка (2)
412,34 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 24 хв
Київ, просп. Івасюка Володимира, 4
Всього: упаковка (1)
412,34 грн