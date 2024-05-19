Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби для очищення і тонізації шкіри обличчяURIAGE М'ЯКИЙ СКРАБ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯЦіни в аптеках

URIAGE М'ЯКИЙ СКРАБ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ 50 мл - Львів (449486) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 77
Всього: упаковка (1)
383,45
Економія: -11,50 грн
371,95 грн
Аптека 3і
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 69-А
Всього: упаковка (2)
409,50 грн
Аптека 3і
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Замарстинівська, 170-М
Всього: упаковка (1)
399,60 грн
Сідус
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 273
Всього: упаковка (1)
423,00 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Стрий, просп. Чорновола В'ячеслава, 2/1
Всього: упаковка (1)
377,88 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
Всього: упаковка (1)
402,12 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Турка, пл. Ринок, 26
Всього: упаковка (2)
373,80 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
Всього: упаковка (1)
354,04 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
Всього: упаковка (2)
384,99 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 06 хв
Івано-Франківськ, вул. Національної Гвардії, 14-В
Всього: упаковка (1)
354,04 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Угорники, вул. Героїв Миколаєва, 78-А
Всього: упаковка (1)
363,79 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, просп. Волі, 5/1
Всього: упаковка (1)
377,67 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Ковель, бульв. Лесі Українки, 35
Всього: упаковка (1)
374,28 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Рівне, вул. Соборна, 336
Всього: упаковка (1)
383,14 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Богоявленська, 24
Всього: упаковка (2)
376,87 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, пл. Корятовича, 8/1
Всього: упаковка (1)
356,40 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Ужгород, вул. Волошина Августина, 12/16
Всього: упаковка (1)
347,26 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Іршава, пл. Народна, 9
Всього: упаковка (2)
403,97 грн
D.s.
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Ужгород, вул. Возз'єднання, 39-А
Всього: упаковка (2)
356,40 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Хуст, вул. Карпатської Січі, 53-Б
Всього: упаковка (2)
403,04 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
Всього: упаковка (1)
412,78 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 21/31
Всього: упаковка (3)
354,04 грн
Біла ромашка
Детальніше
Чернівці, вул. Головна, 265-А
Всього: упаковка (1)
450,90
Економія: -13,53 грн
437,37 грн