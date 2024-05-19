Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби для очищення і тонізації шкіри обличчяURIAGE М'ЯКИЙ СКРАБ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯЦіни в аптеках

URIAGE М'ЯКИЙ СКРАБ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ 50 мл - Київ (449486) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 56 аптеках
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 25 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (2)
381,95 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 25 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (4)
395,57 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
383,91 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 25 хв
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (3)
421,20
Економія: -12,64 грн
408,56 грн
Віталюкс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (2)
354,04 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 25 хв
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (1)
450,90
Економія: -13,53 грн
437,37 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
393,69 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 25 хв
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
403,49 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 25 хв
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (1)
380,33 грн
Аптека гормональних препаратів
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Бандери Степана, 36
Всього: упаковка (1)
354,04 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 25 хв
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Всього: упаковка (2)
404,42 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 25 хв
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (1)
450,90
Економія: -13,53 грн
437,37 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 25 хв
Київ, вул. Солом'янська, 16-Б
Всього: упаковка (2)
401,73 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бандери Степана, 10-Б
Всього: упаковка (1)
384,10 грн
Аптека вашої сім'ї
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 6-Б
Всього: упаковка (1)
330,72 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 25 хв
Київ, просп. Голосіївський, 30-А
Всього: упаковка (1)
399,83 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 25 хв
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
Всього: упаковка (1)
403,97 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 25 хв
Київ, вул. Гетьмана Вадима, 6
Всього: упаковка (2)
380,33 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 25 хв
Київ, вул. Гетьмана Вадима, 6-Б
Всього: упаковка (2)
380,33 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 25 хв
Київ, просп. Івасюка Володимира, 12-П
Всього: упаковка (2)
450,90
Економія: -13,53 грн
437,37 грн