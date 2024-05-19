Всі аптеки України
Косметичні засобиЗахисні засобиСонцезахисні і протиопікові коштиЗасоби після засмаги і протиопіковіURIAGE БАР'ЄСАН ВІДНОВЛЮЮЧИЙ БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ СОНЦЯЦіни в аптеках

URIAGE БАР'ЄСАН ВІДНОВЛЮЮЧИЙ БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ СОНЦЯ 150 мл - Львів (449470) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 53/21
Всього: упаковка (1)
412,45
Економія: -27,13 грн
385,32 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 33
Всього: упаковка (1)
410,51
Економія: -25,19 грн
385,32 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Луцьк, просп. Соборності, 43
Всього: упаковка (2)
471,47 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, пл. Шандора Петефі, 13
Всього: упаковка (1)
361,55 грн
D.s.
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Ужгород, вул. Капушанська, 168
Всього: упаковка (1)
361,55 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
Всього: упаковка (1)
462,43 грн
D.s.
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 18
Всього: упаковка (1)
361,55 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 21/31
Всього: упаковка (1)
426,12 грн
Сімейна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернівці, вул. Головна, 33
Всього: упаковка (1)
401,06 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Чернівці, вул. Героїв Майдану, 71
Всього: упаковка (1)
472,79
Економія: -2,13 грн
470,66 грн
D.s.
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 06 хв
Київ, вул. Васильківська, 15/14
Всього: упаковка (1)
361,55 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
511,96 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (3)
514,79 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
481,25 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-Г
Всього: упаковка (2)
510,65 грн
Свк фарм
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Всього: упаковка (1)
253,00
Економія: -7,59 грн
245,41 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 85
Всього: упаковка (1)
483,44 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. 77-ї Гвардійської Дивізії, 1-В
Всього: упаковка (1)
464,31 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Пухова, 142
Всього: упаковка (1)
426,12 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
Всього: упаковка (1)
462,30 грн