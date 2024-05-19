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URIAGE ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ ЖІН-ФІ 500 мл - Київ (849735) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 38 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
717,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
717,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
717,59 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (1)
657,35 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (2)
783,00
Економія: -23,49 грн
759,51 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (1)
748,64
Економія: -92,17 грн
656,47 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (1)
783,00
Економія: -23,49 грн
759,51 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Всього: упаковка (2)
783,00
Економія: -23,49 грн
759,51 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
Всього: упаковка (2)
756,90
Економія: -68,10 грн
688,80 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (2)
783,00
Економія: -23,49 грн
759,51 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Київ, просп. Бандери Степана, 23
Всього: упаковка (1)
783,00
Економія: -23,49 грн
759,51 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Київ, просп. Івасюка Володимира, 8
Всього: упаковка (5)
774,16
Економія: -108,72 грн
665,44 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Київ, просп. Івасюка Володимира, 10-А
Всього: упаковка (2)
752,62
Економія: -87,18 грн
665,44 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Київ, просп. Івасюка Володимира, 12-П
Всього: упаковка (2)
783,00
Економія: -23,49 грн
759,51 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Київ, вул. Кирилівська, 125
Всього: упаковка (1)
764,51
Економія: -75,71 грн
688,80 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Воскресенський, 36
Всього: упаковка (1)
783,00
Економія: -23,49 грн
759,51 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Київ, вул. Малишка Андрія, 3-Н
Всього: упаковка (1)
748,85
Економія: -129,42 грн
619,43 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Сікорського Ігоря Авіаконструктора, 1
Всього: упаковка (1)
657,35 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Київ, вул. Березнева, 12-А
Всього: упаковка (1)
783,00
Економія: -23,49 грн
759,51 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Київ, вул. Хоткевича Гната, 10
Всього: упаковка (1)
717,59 грн