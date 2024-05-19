Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за слизовими оболонкамиЗасоби для інтимної гігієни, лубрикантиURIAGE ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ ЖІН-ФІЦіни в аптеках

URIAGE ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ ЖІН-ФІ 200 мл - Київ (449141) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 121 аптеці
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 25 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (3)
387,00 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
399,09 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 25 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (6)
361,77 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 25 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
399,09 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 25 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (4)
381,24 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 25 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (1)
387,00 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 25 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
399,09 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 25 хв
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (1)
385,83 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
361,95 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 25 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (2)
382,05 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 25 хв
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
430,50
Економія: -86,15 грн
344,35 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 25 хв
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (1)
424,70
Економія: -67,89 грн
356,81 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 25 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (1)
361,30 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 25 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (1)
416,03
Економія: -55,03 грн
361,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (1)
415,07
Економія: -53,43 грн
361,64 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 25 хв
Київ, вул. Верхній Вал, 22
Всього: упаковка (1)
399,08 грн
Віталюкс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (3)
341,32 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 25 хв
Київ, вул. Антоновича, 47-А
Всього: упаковка (4)
341,32 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 25 хв
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (2)
434,70
Економія: -13,04 грн
421,66 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 25 хв
Київ, вул. Омельяновича-Павленка Михайла, 7
Всього: упаковка (1)
399,08 грн