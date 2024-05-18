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URIAGE ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ ЖІН-ФІ 200 мл - Харків (449141) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 43 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
373,20 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (1)
389,80 грн
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (3)
388,83 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
390,24 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (3)
387,22 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (2)
385,87 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (3)
377,56 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
373,06 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (2)
374,62 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Харків, вул. Сумська, 39
Всього: упаковка (1)
388,87 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (1)
372,87 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 96
Всього: упаковка (1)
380,95 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 110
Всього: упаковка (1)
361,25 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (2)
390,03 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
Всього: упаковка (1)
395,08 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Космічна, 25
Всього: упаковка (1)
387,92 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (2)
390,43 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Всього: упаковка (1)
389,72 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Отакара Яроша, 21
Всього: упаковка (2)
399,08 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Всього: упаковка (4)
386,19 грн