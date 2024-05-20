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URIAGE ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ ЖІН-8 100 мл - Одеса (449140) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (1)
307,49 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (1)
307,47 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
330,51 грн
Роза
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 6
Всього: упаковка (1)
339,80 грн
Адмірал
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Відчинено Цілодобово
Одеса, просп. Адміральський, 1-Г
Всього: упаковка (1)
339,80 грн
Азалія
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Комарова Космонавта, 6
Всього: упаковка (1)
339,80 грн
Віола
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Відчинено Цілодобово
Одеса, дорога Фонтанська, 59
Всього: упаковка (3)
339,80 грн
Вузівська
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Невського Олександра, 82
Всього: упаковка (1)
339,80 грн
Зарина
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Відчинено Цілодобово
Одеса, вул. Корольова Академіка, 34-А
Всього: упаковка (2)
339,80 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Левітана, 101
Всього: упаковка (1)
320,60 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 33
Всього: упаковка (1)
320,60 грн
Южна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Всього: упаковка (2)
339,80 грн
Аптека enter
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
Всього: упаковка (2)
343,10 грн
В інших містах:
Лазурна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, вул. Лазурна, 3/2-Н
Всього: упаковка (1)
339,80 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Соборна, 2-Е
Всього: упаковка (2)
308,36 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
Всього: упаковка (2)
330,58 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Всього: упаковка (2)
328,94 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Вознесенськ, вул. Челюскінців, 17
Всього: упаковка (2)
329,47 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 23
Всього: упаковка (1)
310,33 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ізмаїл, просп. Миру, 7
Всього: упаковка (1)
309,52 грн