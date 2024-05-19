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URIAGE ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ ЖІН-8 100 мл - Львів (449140) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (3)
329,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
329,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (1)
304,45 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, пл. Соборна, 1
Всього: упаковка (1)
304,45 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Стрийська, 107
Всього: упаковка (1)
304,45 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 57
Всього: упаковка (1)
344,60 грн
Аптека 3и
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 68
Всього: упаковка (1)
325,30 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Стрий, просп. Чорновола В'ячеслава, 2/1
Всього: упаковка (1)
309,27 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
Всього: упаковка (1)
329,14 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Радивилів, вул. Четвертного, 9-А
Всього: упаковка (1)
329,47 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Турка, пл. Ринок, 26
Всього: упаковка (2)
308,38 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Бельведерська, 35
Всього: упаковка (1)
319,48 грн
Аптека біля ратуші
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
321,54 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Івано-Франківськ, пл. Ринок, 2/4
Всього: упаковка (2)
329,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
Всього: упаковка (2)
308,63 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 24
Всього: упаковка (1)
316,68 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Івано-Франківськ, перех. Незалежності / Мельника, 34-А/1
Всього: упаковка (1)
318,82 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 36
Всього: упаковка (2)
329,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Матейка, 21
Всього: упаковка (1)
307,95 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Івано-Франківськ, вул. Національної Гвардії, 14-В
Всього: упаковка (1)
290,44 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. Сагайдачного, 3/7
Всього: упаковка (1)
304,45 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, просп. Волі, 5/1
Всього: упаковка (1)
320,19 грн