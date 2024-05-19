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URIAGE ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ ЖІН-8 100 мл - Київ (449140) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 68 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
339,30 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
307,37 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
339,30 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (2)
343,35 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (4)
329,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (1)
331,85 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
305,57 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (1)
331,96 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (1)
369,90
Економія: -11,10 грн
358,80 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (5)
290,44 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Київ, вул. Антоновича, 47-А
Всього: упаковка (3)
290,44 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (1)
369,90
Економія: -11,10 грн
358,80 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Всього: упаковка (1)
369,90
Економія: -11,10 грн
358,80 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2-А
Всього: упаковка (1)
290,44 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (2)
290,44 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
Всього: упаковка (1)
290,44 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (7)
308,02 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
331,69 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 114
Всього: упаковка (1)
329,44 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (2)
334,01 грн