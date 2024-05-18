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URIAGE ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ ЖІН-8 100 мл - Харків (449140) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 52 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (4)
330,31 грн
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
328,38 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
331,90 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
312,17 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
307,09 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
299,92 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (1)
300,23 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (3)
299,38 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Харків, вул. Сумська, 39
Всього: упаковка (1)
310,17 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
332,37 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (3)
298,80 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 110
Всього: упаковка (2)
307,25 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Харків, просп. Гагаріна, 72
Всього: упаковка (1)
327,96 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
329,12 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
Всього: упаковка (1)
308,55 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Космічна, 25
Всього: упаковка (1)
331,86 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
306,55 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Всього: упаковка (1)
307,78 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 165-Б
Всього: упаковка (2)
328,71 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
327,95 грн