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Косметичні засобиЗасоби по догляду за слизовими оболонкамиЗасоби для інтимної гігієни, лубрикантиURIAGE ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ ЖІН-8Ціни в аптеках

URIAGE ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ ЖІН-8 100 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (449140) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 97-А
Всього: упаковка (1)
310,34 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (2)
308,63 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Дніпро, вул. Незалежності, 21
Всього: упаковка (1)
329,93 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Зоряний, 1-А
Всього: упаковка (1)
303,06 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 15
Всього: упаковка (1)
290,44 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Європейський, 4
Всього: упаковка (1)
285,77 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
308,16 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Всього: упаковка (2)
319,48 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Всього: упаковка (3)
334,01 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 89
Всього: упаковка (1)
329,00 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 22-Д
Всього: упаковка (1)
323,91
Економія: -27,45 грн
296,46 грн
В інших містах:
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Свободи, 34
Всього: упаковка (2)
301,86 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (1)
274,40 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 34
Всього: упаковка (2)
329,18 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 10/4
Всього: упаковка (1)
309,78 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (2)
331,47 грн
Елітфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
332,00
Економія: -55,00 грн
277,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 27
Всього: упаковка (1)
310,09 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
329,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 2-Ж
Всього: упаковка (1)
306,32 грн