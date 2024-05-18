АТОПІКОНТРОЛ ЛЕГКИЙ БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДУЖЕ СУХОЇ ТА АТОПІЧНОЇ ШКІРИ 200 мл - Харків (711249) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 37 аптеках
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Перша аптека
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Харків, пл. Конституції, 20
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Харків, пл. Захисників України, 7/8
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Харків, вул. Сумська, 23/34
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
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Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
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Харків, вул. Сумська, 39
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Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
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Харків, вул. Сумська, 110
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Харків, просп. Науки, 9
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Харків, вул. Космічна, 23
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Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
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Харків, просп. Гагаріна, 177
Аптека шар@
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Харків, просп. Науки, 64
Аптека копійка
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Харків, просп. Героїв Харкова, 144
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Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
Аптека низькі ціни №1
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Харків, просп. Героїв Харкова, 190/1