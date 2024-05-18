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АТОПІКОНТРОЛ ЛЕГКИЙ БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДУЖЕ СУХОЇ ТА АТОПІЧНОЇ ШКІРИ 200 мл - Харків (711249) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 37 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (3)
574,35 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1)
673,72
Економія: -75,17 грн
598,55 грн
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
560,57 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
259,84 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (2)
560,59 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (2)
619,87 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (2)
621,65 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (3)
565,89 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Харків, вул. Сумська, 39
Всього: упаковка (1)
562,32 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
564,69 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 110
Всього: упаковка (1)
565,03 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
566,70 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (1)
672,04
Економія: -109,92 грн
562,12 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
550,25 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Всього: упаковка (1)
550,60 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Харків, просп. Гагаріна, 177
Всього: упаковка (2)
618,40 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 64
Всього: упаковка (1)
677,90
Економія: -80,64 грн
597,26 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 05 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 144
Всього: упаковка (1)
685,43
Економія: -85,59 грн
599,84 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
Всього: упаковка (2)
629,49 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 190/1
Всього: упаковка (1)
564,98 грн