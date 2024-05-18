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АТОПІКОНТРОЛ ЛЕГКИЙ БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДУЖЕ СУХОЇ ТА АТОПІЧНОЇ ШКІРИ 200 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (711249) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 27 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (1)
667,14
Економія: -90,21 грн
576,93 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (3)
687,69
Економія: -90,15 грн
597,54 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (1)
663,80
Економія: -63,69 грн
600,11 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Парусний, 16-Б
Всього: упаковка (2)
250,48 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
Всього: упаковка (3)
250,48 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 72-А
Всього: упаковка (2)
255,30 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 67
Всього: упаковка (2)
255,30 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (1)
665,47
Економія: -56,98 грн
608,49 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 15
Всього: упаковка (2)
255,31 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, перех. Європейська / Глінки, 8-Б/12
Всього: упаковка (1)
674,29
Економія: -51,64 грн
622,65 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
677,70
Економія: -57,62 грн
620,08 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Всього: упаковка (1)
280,83 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 119
Всього: упаковка (1)
240,88 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Всього: упаковка (1)
289,04 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 1
Всього: упаковка (1)
684,47
Економія: -122,35 грн
562,12 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Науки, 74-К
Всього: упаковка (1)
686,27
Економія: -93,88 грн
592,39 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Лук'яненко Левка, 37
Всього: упаковка (1)
679,06
Економія: -86,67 грн
592,39 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 20
Всього: упаковка (2)
269,20 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, пл. Соборна, 14-Д
Всього: упаковка (1)
670,75
Економія: -108,63 грн
562,12 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 2
Всього: упаковка (1)
268,06 грн