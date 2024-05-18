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АтопіКонтрол ЛОСЬЙОН ДЛЯ АТОПІЧНОЇ ШКІРИ ТІЛА 250 мл - Харків (437267) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 64 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (7)
597,36 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1)
677,28
Економія: -75,57 грн
601,71 грн
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
589,28 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
628,14 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
676,37
Економія: -75,95 грн
600,42 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (2)
588,17 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (1)
629,84
Економія: -82,47 грн
547,37 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (3)
625,07 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (4)
575,38 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (3)
569,50 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Харків, вул. Сумська, 39
Всього: упаковка (1)
586,55 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
589,96 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (1)
680,51
Економія: -103,39 грн
577,12 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 96
Всього: упаковка (1)
586,51 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 110
Всього: упаковка (1)
570,98 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (1)
600,54
Економія: -52,09 грн
548,45 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (2)
587,68 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
Всього: упаковка (1)
621,01 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (1)
675,27
Економія: -110,44 грн
564,83 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (2)
656,82 грн