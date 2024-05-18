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АтопіКонтрол ЛОСЬЙОН ДЛЯ АТОПІЧНОЇ ШКІРИ ТІЛА 250 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (437267) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 30 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (2)
670,36
Економія: -90,65 грн
579,71 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (1)
667,06
Економія: -102,23 грн
564,83 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
Всього: упаковка (1)
673,20
Економія: -61,78 грн
611,42 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (1)
691,06
Економія: -106,17 грн
584,89 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (2)
619,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Незалежності, 16
Всього: упаковка (1)
612,23
Економія: -65,03 грн
547,20 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Всього: упаковка (1)
675,27
Економія: -100,73 грн
574,54 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Зоряний, 1-А
Всього: упаковка (2)
598,23 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (1)
679,35
Економія: -76,35 грн
603,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 46
Всього: упаковка (1)
665,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Центральна, 2/4
Всього: упаковка (1)
601,25
Економія: -52,96 грн
548,29 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, перех. Європейська / Глінки, 8-Б/12
Всього: упаковка (1)
677,54
Економія: -51,89 грн
625,65 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
598,87
Економія: -50,92 грн
547,95 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 1
Всього: упаковка (1)
687,76
Економія: -122,93 грн
564,83 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Науки, 74-К
Всього: упаковка (1)
689,57
Економія: -94,33 грн
595,24 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
Всього: упаковка (1)
677,73
Економія: -63,08 грн
614,65 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Луговська, 248
Всього: упаковка (1)
611,33
Економія: -63,67 грн
547,66 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Всього: упаковка (1)
683,17
Економія: -63,34 грн
619,83 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Миру, 2-К
Всього: упаковка (1)
656,68
Економія: -109,40 грн
547,28 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Миру, 63-А
Всього: упаковка (2)
600,78
Економія: -52,77 грн
548,01 грн