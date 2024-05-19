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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яАтопіКонтрол ІНТЕНСИВНИЙ ЗАСПОКОЮЮЧИЙ КРЕМ ДЛЯ АТОПІЧНОЇ ШКІРИ В ПЕРІОД ЗАГОСТРЕННЯЦіни в аптеках

АтопіКонтрол ІНТЕНСИВНИЙ ЗАСПОКОЮЮЧИЙ КРЕМ ДЛЯ АТОПІЧНОЇ ШКІРИ В ПЕРІОД ЗАГОСТРЕННЯ 40 мл - Львів (442984) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 57 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
379,24 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
379,24 грн
Swiss pharmacy
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (2)
379,52 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
436,33
Економія: -73,39 грн
362,94 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
455,05 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
435,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (2)
435,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
338,83 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (3)
435,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (2)
501,30
Економія: -104,99 грн
396,31 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Львів, вул. Городоцька, 141/143
Всього: упаковка (2)
352,40 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, пл. Соборна, 1
Всього: упаковка (1)
455,05 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (4)
435,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 47
Всього: упаковка (2)
338,83 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 1
Всього: упаковка (1)
395,21
Економія: -32,60 грн
362,61 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Львів, вул. Городоцька, 159
Всього: упаковка (1)
402,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 7/7
Всього: упаковка (1)
338,83 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 82
Всього: упаковка (1)
402,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
Всього: упаковка (1)
442,64
Економія: -46,15 грн
396,49 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 84
Всього: упаковка (2)
435,00 грн