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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яАтопіКонтрол ІНТЕНСИВНИЙ ЗАСПОКОЮЮЧИЙ КРЕМ ДЛЯ АТОПІЧНОЇ ШКІРИ В ПЕРІОД ЗАГОСТРЕННЯЦіни в аптеках

АтопіКонтрол ІНТЕНСИВНИЙ ЗАСПОКОЮЮЧИЙ КРЕМ ДЛЯ АТОПІЧНОЇ ШКІРИ В ПЕРІОД ЗАГОСТРЕННЯ 40 мл - Харків (442984) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 78 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (10)
421,05 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1)
443,42
Економія: -91,70 грн
351,72 грн
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
376,01 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
418,75 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (3)
416,51 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (2)
437,04
Економія: -71,77 грн
365,27 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (3)
454,19 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (2)
391,21 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (5)
428,31 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Харків, вул. Сумська, 39
Всього: упаковка (1)
414,16 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
413,73 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 96
Всього: упаковка (2)
416,38 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 110
Всього: упаковка (2)
427,75 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Харків, просп. Гагаріна, 72
Всього: упаковка (1)
360,05 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (1)
384,31
Економія: -33,33 грн
350,98 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (1)
338,83 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (2)
418,62 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
Всього: упаковка (2)
409,02 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (1)
442,42
Економія: -51,39 грн
391,03 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (2)
326,55 грн