Всі аптеки України
Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яАтопіКонтрол ІНТЕНСИВНИЙ ЗАСПОКОЮЮЧИЙ КРЕМ ДЛЯ АТОПІЧНОЇ ШКІРИ В ПЕРІОД ЗАГОСТРЕННЯЦіни в аптеках

АтопіКонтрол ІНТЕНСИВНИЙ ЗАСПОКОЮЮЧИЙ КРЕМ ДЛЯ АТОПІЧНОЇ ШКІРИ В ПЕРІОД ЗАГОСТРЕННЯ 40 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (442984) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 57 аптеках
Нє болєй
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (2)
441,87
Економія: -70,03 грн
371,84 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (1)
439,20
Економія: -67,36 грн
371,84 грн
Нє болєй
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (1)
452,73
Економія: -38,41 грн
414,32 грн
Нє болєй
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (1)
453,40
Економія: -39,08 грн
414,32 грн
Нє болєй
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
447,26
Економія: -58,16 грн
389,10 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (1)
437,04
Економія: -66,87 грн
370,17 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
Всього: упаковка (1)
441,07
Економія: -69,52 грн
371,55 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (1)
452,77
Економія: -81,22 грн
371,55 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
Всього: упаковка (1)
382,01
Економія: -97,92 грн
284,09 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 2-Б
Всього: упаковка (1)
352,40 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (2)
303,51 грн
Нє болєй
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 10
Всього: упаковка (1)
446,24
Економія: -34,21 грн
412,03 грн
Нє болєй
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Привокзальна, 3
Всього: упаковка (1)
440,60
Економія: -86,52 грн
354,08 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 21
Всього: упаковка (1)
434,09 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Всього: упаковка (1)
442,42
Економія: -66,00 грн
376,42 грн
Нє болєй
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Новокримська, 4
Всього: упаковка (1)
436,96
Економія: -32,44 грн
404,52 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 68
Всього: упаковка (2)
435,00 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 67
Всього: упаковка (1)
359,16 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Зоряний, 1-А
Всього: упаковка (2)
384,07 грн
Нє болєй
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (1)
271,42
Економія: -8,80 грн
262,62 грн