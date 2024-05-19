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EUCERIN СОНЦЕЗАХИСНИЙ ФЛЮІД ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ SPF-50+ 50 мл - Львів (789726) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 15 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
705,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (3)
705,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (4)
705,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (3)
705,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 84
Всього: упаковка (2)
705,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Замарстинівська, 55-Г
Всього: упаковка (1)
705,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 77
Всього: упаковка (1)
647,15
Економія: -19,41 грн
627,74 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Садова, 2-А
Всього: упаковка (2)
744,70
Економія: -22,34 грн
722,36 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Мазепи, 1-Б
Всього: упаковка (1)
826,65
Економія: -24,80 грн
801,85 грн
Подорожник
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Відчинено Цілодобово
Львів, вул. Перфецького, 1
Всього: упаковка (1)
705,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Мазепи, 25-А
Всього: упаковка (2)
705,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Стрийська, 45
Всього: упаковка (6)
705,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Наукова, 35-А
Всього: упаковка (1)
826,65
Економія: -24,80 грн
801,85 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Трускавецька, 2-Б
Всього: упаковка (1)
705,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Червоної Калини, 68
Всього: упаковка (6)
705,00 грн
В інших містах:
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Давидів, вул. Галицька, 15-А
Всього: упаковка (1)
705,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Буськ, вул. Львівська, 13-А
Всього: упаковка (1)
705,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Меденичі, вул. Незалежності, 2
Всього: упаковка (1)
705,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Дрогобич, пл. Ринок, 31
Всього: упаковка (1)
705,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Самбір, пл. Чайковського, 2
Всього: упаковка (1)
705,00 грн