Всі аптеки України
Косметичні засобиЗахисні засобиСонцезахисні і протиопікові коштиСонцезахисні засобиСонцезахисні засоби для обличчяEUCERIN СОНЦЕЗАХИСНИЙ ФЛЮІД ДЛЯ ОБЛИЧЧЯЦіни в аптеках

EUCERIN СОНЦЕЗАХИСНИЙ ФЛЮІД ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ SPF-50+ 50 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (789726) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 46
Всього: упаковка (1)
705,00 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 89
Всього: упаковка (1)
705,00 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 35
Всього: упаковка (2)
705,00 грн
В інших містах:
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 55 хв
Павлоград, вул. Незалежності, 166/1
Всього: упаковка (2)
705,00 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
705,00 грн
Аптека бам
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Алмазна, 6/11
Всього: упаковка (1)
705,00 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Соборності, 44
Всього: упаковка (1)
705,00 грн
Аптека бам
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Пашутінська, 75
Всього: упаковка (1)
705,00 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (1)
647,15
Економія: -19,41 грн
627,74 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 145
Всього: упаковка (2)
705,00 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, пл. Покровська, 8
Всього: упаковка (3)
705,00 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Троїцька, 21
Всього: упаковка (2)
705,00 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 35
Всього: упаковка (1)
647,15
Економія: -19,41 грн
627,74 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Шевченка Тараса, 32
Всього: упаковка (1)
705,00 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Володимира Момота, 42/5
Всього: упаковка (1)
647,15
Економія: -19,41 грн
627,74 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Щасливе, вул. Героїв Майдану, 15-А
Всього: упаковка (2)
705,00 грн
Еріка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 73
Всього: упаковка (1)
740,90 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Чавдар Єлизавети, 18
Всього: упаковка (1)
705,00 грн
Свк фарм
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Всього: упаковка (1)
674,00
Економія: -20,22 грн
653,78 грн
Будь здоровий
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 33
Всього: упаковка (2)
647,15
Економія: -19,41 грн
627,74 грн