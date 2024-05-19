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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яURIAGE ПРУРІСЕД ГЕЛЬЦіни в аптеках

URIAGE ПРУРІСЕД ГЕЛЬ 100 мл - Львів (450385) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
579,69
Економія: -37,79 грн
541,90 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
541,80 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (1)
541,80 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, пл. Соборна, 1
Всього: упаковка (1)
541,80 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Широка, 87
Всього: упаковка (1)
544,10 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Львів, вул. Щирецька, 36
Всього: упаковка (1)
544,10 грн
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Львів, вул. Городоцька, 2
Всього: упаковка (2)
581,20 грн
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Замарстинівська, 170-М
Всього: упаковка (2)
548,40 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Стрийська, 45-Ж
Всього: упаковка (3)
534,30 грн
В інших містах:
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Соснівка, вул. Галицька, 7
Всього: упаковка (1)
541,80 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 16-А
Всього: упаковка (1)
541,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 33
Всього: упаковка (1)
621,70
Економія: -38,15 грн
583,55 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
Всього: упаковка (1)
506,68 грн
Центральна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 2
Всього: упаковка (2)
556,01
Економія: -0,78 грн
555,23 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 24
Всього: упаковка (1)
561,19
Економія: -9,81 грн
551,38 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Івано-Франківськ, вул. Грушевського Михайла, 11
Всього: упаковка (5)
541,80 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Івано-Франківськ, перех. Незалежності / Мельника, 34-А/1
Всього: упаковка (1)
560,93
Економія: -0,60 грн
560,33 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Тернопіль, вул. Шептицького, 2
Всього: упаковка (1)
541,80 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Тернопіль, вул. Торговиця, 9
Всього: упаковка (1)
541,80 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Тернопіль, вул. Торговиця, 7
Всього: упаковка (2)
541,80 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. Князя Острозького, 36
Всього: упаковка (1)
541,80 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Тернопіль, просп. Злуки, 4-А
Всього: упаковка (1)
544,10 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Тернопіль, просп. Бандери Степана, 27-А
Всього: упаковка (1)
544,10 грн