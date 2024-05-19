URIAGE ПРУРІСЕД ГЕЛЬ 100 мл - Київ (450385) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 17 аптеках
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється за 26 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
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Всього: упаковка (1)
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Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється за 26 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
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Всього: упаковка (1)
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Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
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Київ, вул. Антоновича, 47-А
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
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Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Біла ромашка
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Київ, вул. Антоновича, 176
Мед-сервіс
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Київ, вул. Гетьмана Вадима, 6-Б
D.s.
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Київ, вул. Васильківська, 15/14
Віталюкс
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Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 26 хв
Київ, вул. Максимовича Михайла, 24-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 26 хв
Київ, вул. Практична, 2
В інших містах:
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 26 хв
Київ, вул. Луценка Дмитра, 6
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється за 26 хв
Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 26-А
Біла ромашка
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 26 хв
Білогородка, вул. Будівельників, 19
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 137