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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яURIAGE ПРУРІСЕД ГЕЛЬЦіни в аптеках

URIAGE ПРУРІСЕД ГЕЛЬ 100 мл - Київ (450385) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 17 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
591,50 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
578,16 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
591,50 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (3)
574,16 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
591,50 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
579,24 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (1)
506,68 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Київ, вул. Антоновича, 47-А
Всього: упаковка (2)
506,68 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
578,54 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (2)
582,68 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (1)
645,30
Економія: -129,05 грн
516,25 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Київ, вул. Гетьмана Вадима, 6-Б
Всього: упаковка (1)
582,68 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Київ, вул. Васильківська, 15/14
Всього: упаковка (1)
541,80 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18
Всього: упаковка (1)
472,76 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Київ, вул. Максимовича Михайла, 24-А
Всього: упаковка (1)
557,35 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Київ, вул. Практична, 2
Всього: упаковка (2)
532,01 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Київ, вул. Луценка Дмитра, 6
Всього: упаковка (1)
506,68 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 26-А
Всього: упаковка (3)
639,27
Економія: -55,72 грн
583,55 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Білогородка, вул. Будівельників, 19
Всього: упаковка (2)
645,30
Економія: -129,05 грн
516,25 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 137
Всього: упаковка (1)
636,05
Економія: -52,50 грн
583,55 грн