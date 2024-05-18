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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яURIAGE ПРУРІСЕД ГЕЛЬЦіни в аптеках

URIAGE ПРУРІСЕД ГЕЛЬ 100 мл - Харків (450385) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (2)
575,13 грн
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
574,11 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
533,97 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
536,34 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (2)
534,72 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (3)
574,50 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
577,70 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 110
Всього: упаковка (1)
536,85 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Харків, просп. Гагаріна, 177
Всього: упаковка (1)
576,43 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Харків, вул. Павлова Академіка, 307-А
Всього: упаковка (1)
579,80 грн
Аптека ваш консультант
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Харків, просп. Ювілейний, 57/106
Всього: упаковка (2)
533,69 грн
Класна аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Харків, вул. Клочківська, 104-А
Всього: упаковка (1)
500,50 грн
Класна аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 33-А
Всього: упаковка (1)
500,50 грн
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Первомайський, вул. Центральна, 12-А
Всього: упаковка (1)
578,62 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Суми, просп. Лушпи Михайла, 23
Всього: упаковка (1)
627,74
Економія: -57,34 грн
570,40 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Всього: упаковка (1)
582,68 грн
Елітфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
574,00
Економія: -91,00 грн
483,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1)
582,54
Економія: -107,54 грн
475,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (1)
645,30
Економія: -129,05 грн
516,25 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Черкаси, бульв. Шевченка, 116
Всього: упаковка (1)
506,67 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
578,54 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (2)
582,68 грн