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URIAGE КСЕМОЗ ЦЕРАТ ЛІПІДОВІДНОВЛЮЮЧИЙ НАСИЧЕНИЙ КРЕМ ПРОТИ ПОДРАЗНЕННЯ 200 мл - Київ (449613) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 79 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
738,39 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (4)
662,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
738,39 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (3)
670,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (1)
639,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (1)
721,38 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
752,67 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (2)
767,40
Економія: -117,10 грн
650,30 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (2)
804,65
Економія: -24,14 грн
780,51 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Всього: упаковка (1)
671,00
Економія: -20,13 грн
650,87 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
Всього: упаковка (2)
631,78 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (3)
672,43 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Коперника, 2-А
Всього: упаковка (2)
791,38
Економія: -123,95 грн
667,43 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
696,86 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 114
Всього: упаковка (2)
718,17 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (3)
726,52 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 34
Всього: упаковка (1)
639,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Київ, вул. Монастирського Дениса, 3-А
Всього: упаковка (1)
726,52 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Всього: упаковка (2)
715,24 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
Всього: упаковка (1)
726,61 грн