Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за тіломЗасоби для тілаURIAGE КСЕМОЗ ЦЕРАТ ЛІПІДОВІДНОВЛЮЮЧИЙ НАСИЧЕНИЙ КРЕМ ПРОТИ ПОДРАЗНЕННЯЦіни в аптеках

URIAGE КСЕМОЗ ЦЕРАТ ЛІПІДОВІДНОВЛЮЮЧИЙ НАСИЧЕНИЙ КРЕМ ПРОТИ ПОДРАЗНЕННЯ 200 мл - Харків (449613) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 49 аптеках
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 36 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (4)
719,17 грн
Перша аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
718,82 грн
Перша аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 36 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
600,24 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
602,09 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (2)
720,33 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 36 хв
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (2)
595,21 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
702,93 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 36 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (2)
629,64 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 36 хв
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (6)
636,80 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 36 хв
Харків, вул. Сумська, 39
Всього: упаковка (1)
717,19 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 36 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
721,69 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 36 хв
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (3)
638,72 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 96
Всього: упаковка (1)
595,57 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 110
Всього: упаковка (2)
600,82 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 36 хв
Харків, просп. Гагаріна, 72
Всього: упаковка (2)
715,82 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 36 хв
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
600,22 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 36 хв
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
Всього: упаковка (2)
719,75 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Космічна, 25
Всього: упаковка (1)
596,84 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 36 хв
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (2)
717,41 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Всього: упаковка (1)
722,49 грн