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URIAGE КСЕМОЗ ЦЕРАТ ЛІПІДОВІДНОВЛЮЮЧИЙ НАСИЧЕНИЙ КРЕМ ПРОТИ ПОДРАЗНЕННЯ 200 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (449613) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 17 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (1)
772,16
Економія: -121,86 грн
650,30 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (2)
601,56 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Бандери Степана, 2-Б
Всього: упаковка (1)
645,29
Економія: -76,22 грн
569,07 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Дніпро, вул. Незалежності, 21
Всього: упаковка (1)
713,47 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Всього: упаковка (1)
794,21
Економія: -132,74 грн
661,47 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Зоряний, 1-А
Всього: упаковка (1)
717,01 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 15
Всього: упаковка (1)
631,76 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Європейський, 4
Всього: упаковка (2)
676,09 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
795,03
Економія: -77,69 грн
717,34 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
744,16 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Всього: упаковка (1)
694,94 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Всього: упаковка (1)
726,52 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 1
Всього: упаковка (1)
653,12
Економія: -110,77 грн
542,35 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 12
Всього: упаковка (1)
658,65
Економія: -89,58 грн
569,07 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 89
Всього: упаковка (2)
639,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 68-Б
Всього: упаковка (1)
651,01
Економія: -47,15 грн
603,86 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 74-А
Всього: упаковка (1)
776,48
Економія: -72,55 грн
703,93 грн
В інших містах:
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Свободи, 34
Всього: упаковка (2)
654,12 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (1)
600,44 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 34
Всього: упаковка (2)
716,72 грн