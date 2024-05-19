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URIAGE КСЕМОЗ КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ 40 мл - Львів (450402) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 23 аптеках
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
377,10 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
1091,79
Економія: -71,19 грн
1020,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
400,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (1)
400,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
384,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (2)
400,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (3)
377,10 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (1)
377,10 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, пл. Соборна, 1
Всього: упаковка (1)
377,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (2)
400,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 59
Всього: упаковка (1)
412,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Замарстинівська, 55-Г
Всього: упаковка (2)
400,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 77
Всього: упаковка (2)
419,90
Економія: -12,60 грн
407,30 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Садова, 2-А
Всього: упаковка (2)
449,55
Економія: -13,49 грн
436,06 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Мазепи, 1-Б
Всього: упаковка (1)
449,55
Економія: -13,49 грн
436,06 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Широка, 87
Всього: упаковка (1)
377,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Стрийська, 45
Всього: упаковка (2)
400,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Наукова, 35-А
Всього: упаковка (1)
419,90
Економія: -12,60 грн
407,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Наукова, 29
Всього: упаковка (1)
412,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Червоної Калини, 68
Всього: упаковка (2)
400,00 грн