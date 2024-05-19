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URIAGE КСЕМОЗ КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ 40 мл - Київ (450402) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 102 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
400,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
412,10 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
417,86 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
412,10 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (3)
419,95 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (2)
400,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
400,85 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
415,62 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (1)
400,23 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
1121,93
Економія: -205,28 грн
916,65 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (1)
449,55
Економія: -13,49 грн
436,06 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (1)
1081,71
Економія: -165,06 грн
916,65 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Київ, вул. Верхній Вал, 22
Всього: упаковка (1)
390,90 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (2)
352,98 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Київ, вул. Антоновича, 47-А
Всього: упаковка (2)
352,98 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (1)
449,55
Економія: -13,49 грн
436,06 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Київ, вул. Омельяновича-Павленка Михайла, 7
Всього: упаковка (1)
412,10 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Всього: упаковка (1)
449,55
Економія: -13,49 грн
436,06 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2-А
Всього: упаковка (1)
329,66 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
329,66 грн