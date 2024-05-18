Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяІнші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольтеURIAGE КСЕМОЗ КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯЦіни в аптеках

URIAGE КСЕМОЗ КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ 40 мл - Харків (450402) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 44 аптеках
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
412,10 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 36 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (4)
400,95 грн
Перша аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
376,72 грн
Перша аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 36 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
403,33 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
391,39 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
409,43 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 36 хв
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
408,40 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 36 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (2)
373,49 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 36 хв
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (4)
418,83 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 36 хв
Харків, вул. Сумська, 39
Всього: упаковка (1)
401,11 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 36 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
403,69 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 36 хв
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (3)
421,48 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 110
Всього: упаковка (1)
372,76 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 36 хв
Харків, просп. Гагаріна, 72
Всього: упаковка (2)
402,61 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 36 хв
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (2)
399,09 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 36 хв
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
Всього: упаковка (2)
399,23 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Космічна, 25
Всього: упаковка (1)
400,36 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 36 хв
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (2)
403,14 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Всього: упаковка (1)
399,47 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Отакара Яроша, 21
Всього: упаковка (1)
412,10 грн