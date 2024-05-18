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URIAGE КСЕМОЗ КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ 40 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (450402) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (1)
1099,56
Економія: -150,36 грн
949,20 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (2)
376,16 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Дніпро, вул. Незалежності, 21
Всього: упаковка (1)
403,07 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Всього: упаковка (1)
1119,51
Економія: -187,11 грн
932,40 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 15
Всього: упаковка (1)
352,98 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Європейський, 4
Всього: упаковка (1)
377,56 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
1120,67
Економія: -109,52 грн
1011,15 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Всього: упаковка (2)
388,28 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Всього: упаковка (2)
405,93 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Паршина, 14
Всього: упаковка (1)
384,04 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 89
Всього: упаковка (2)
400,00 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 22-Д
Всього: упаковка (1)
992,97
Економія: -84,15 грн
908,82 грн
В інших містах:
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Свободи, 34
Всього: упаковка (2)
381,97 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (2)
400,66 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 34
Всього: упаковка (2)
360,78 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
Всього: упаковка (1)
368,00
Економія: -48,00 грн
320,00 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 10/4
Всього: упаковка (1)
383,22 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (1)
387,00
Економія: -67,00 грн
320,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Павлоград, вул. Центральна, 59
Всього: упаковка (1)
1011,67
Економія: -79,48 грн
932,19 грн
Елітфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (2)
387,00
Економія: -67,00 грн
320,00 грн