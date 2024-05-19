Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено

В інших містах:

Аптека низьких цін Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 26-А Всього: упаковка (1) 337,51 Економія: -10,50 грн 327,01 грн Забронювати

Мед-сервіс Детальніше Відчинено Зачиняється о 22:00 Графік роботи Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5 Всього: упаковка (2) 420,00 грн Забронювати

Вузівська Детальніше Відчинено Зачиняється о 23:00 Графік роботи Одеса, вул. Невського Олександра, 82 Всього: упаковка (1) 434,00 грн Забронювати

Южна Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Одеса, вул. Корольова Академіка, 80 Всього: упаковка (2) 434,00 грн Забронювати

Аптека копійка Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Запоріжжя, просп. Соборний, 147 Всього: упаковка (1) 372,78 Економія: -22,46 грн 350,32 грн Забронювати

Волиньфарм Детальніше Відчинено Зачиняється о 17:00 Графік роботи Луцьк, просп. Волі, 4/1 Всього: упаковка (1) 362,23 грн