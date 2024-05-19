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Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби для очищення і тонізації шкіри обличчяAPIVITA ГРЕЦЬКИЙ ГАРНИЙ ЧАЙ АНТИОКСИДАНТНА ТА ОСВІЖАЮЧА ВОДА ДЛЯ ОБЛИЧЧЯЦіни в аптеках

APIVITA ГРЕЦЬКИЙ ГАРНИЙ ЧАЙ АНТИОКСИДАНТНА ТА ОСВІЖАЮЧА ВОДА ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ 100 мл - Київ (452464) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (2)
420,00 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 26-А
Всього: упаковка (1)
349,64
Економія: -22,63 грн
327,01 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1)
366,05
Економія: -15,73 грн
350,32 грн
Вузівська
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Одеса, вул. Невського Олександра, 82
Всього: упаковка (1)
434,00 грн
Южна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Всього: упаковка (2)
434,00 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Луцьк, просп. Волі, 4/1
Всього: упаковка (1)
362,23 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом