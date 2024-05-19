Мед-сервіс Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5 Всього: упаковка (2) 420,00 грн Забронювати

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Аптека низьких цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 26-А Всього: упаковка (1) 349,64 Економія: -22,63 грн 327,01 грн Забронювати

Аптека копійка Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Запоріжжя, просп. Соборний, 147 Всього: упаковка (1) 366,05 Економія: -15,73 грн 350,32 грн Забронювати

Вузівська Детальніше Зачинено Відчиняється за 41 хв Графік роботи Одеса, вул. Невського Олександра, 82 Всього: упаковка (1) 434,00 грн Забронювати

Южна Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Одеса, вул. Корольова Академіка, 80 Всього: упаковка (2) 434,00 грн Забронювати

Волиньфарм Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Луцьк, просп. Волі, 4/1 Всього: упаковка (1) 362,23 грн