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APIVITA ГРЕЦЬКИЙ ГАРНИЙ ЧАЙ АНТИОКСИДАНТНА ТА ОСВІЖАЮЧА ВОДА ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ 100 мл - Харків (452464) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1)
366,05
Економія: -15,73 грн
350,32 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (2)
420,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 26-А
Всього: упаковка (1)
349,64
Економія: -22,63 грн
327,01 грн
Вузівська
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Невського Олександра, 82
Всього: упаковка (1)
434,00 грн
Южна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Всього: упаковка (2)
434,00 грн
Волиньфарм
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Луцьк, просп. Волі, 4/1
Всього: упаковка (1)
362,23 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом