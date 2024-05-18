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APIVITA ОСВІЖАЮЧИЙ ІНЖИР ЗВОЛОЖУВАЛЬНЕ МОЛОЧКО ДЛЯ ТІЛА 200 мл - Харків (413833) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
Всього: упаковка (2)
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Економія: -150,65 грн
602,65 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (1)
500,95 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (1)
670,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
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В інших містах більше немає пропозицій з препаратом