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APIVITA ТОНІЗУЮЧИЙ ГІРСЬКИЙ ЧАЙ ЗВОЛОЖУВАЛЬНЕ МОЛОЧКО ДЛЯ ТІЛА 200 мл - Харків (413838) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
628,30 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
630,25 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (2)
626,78 грн
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
Всього: упаковка (1)
631,93 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
Всього: упаковка (1)
753,30
Економія: -150,65 грн
602,65 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
628,38 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Васильківська, 15/14
Всього: упаковка (1)
595,15 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Бандери Степана, 2-А
Всього: упаковка (1)
500,95 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (1)
670,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
670,00 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом