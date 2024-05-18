APIVITA ТОНІЗУЮЧИЙ ГІРСЬКИЙ ЧАЙ ЗВОЛОЖУВАЛЬНЕ МОЛОЧКО ДЛЯ ТІЛА 200 мл - Харків (413838) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 3 аптеках
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
В інших містах:
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
Біла ромашка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
D.s.
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Васильківська, 15/14
D.s.
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Бандери Степана, 2-А
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом