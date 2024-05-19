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APIVITA QUEEN BEE СИРОВАТКА ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО ЗАХИСТУ ВІД СТАРІННЯ З ГРЕЦЬКИМ МАТОЧНИМ МОЛОЧКОМ В ЛІПОСОМАХ 30 мл - Київ (413828) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
3295,80 грн
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
Всього: упаковка (1)
3306,49 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
Всього: упаковка (2)
3293,87 грн
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
2707,60 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (1)
3310,10 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом