Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено

В інших містах:

Аптека оптових цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69 Всього: упаковка (1) 3310,10 грн Забронювати

Аптека 9-1-1 Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40 Всього: упаковка (1) 3306,49 грн Забронювати

Аптека 9-1-1 Детальніше Відчинено Зачиняється о 23:00 Графік роботи Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2 Всього: упаковка (2) 3295,80 грн Забронювати

Аптека 9-1-1 Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38 Всього: упаковка (2) 3293,87 грн Забронювати