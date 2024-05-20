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БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ДУЛЬЕ" баночка 47 г - Одеса (169830) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 148/1
Всього: упаковка (1)
90,36 грн
Полімед
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Одеса, просп. Шевченка, 21
Всього: упаковка (1)
90,36 грн
Полімед
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Одеса, пров. Компасний, 6-В
Всього: упаковка (1)
90,36 грн
В інших містах:
Наша аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Зміїв, вул. Лиманська, 15
Всього: упаковка (1)
116,00 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом