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БАЛЬЗАМ-КОНДИЦІОНЕР ДЛЯ ВОЛОССЯ ДВОФАЗНИЙ серії "SLAVIA LEGE ARTIS" 250 мл термо та УФ-захист - Київ (441432) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 15 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
118,09 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (3)
106,68 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (1)
106,32 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Солом'янська, 21
Всього: упаковка (2)
106,04 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
Всього: упаковка (1)
106,68 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Пулюя Івана, 5
Всього: упаковка (2)
106,39 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Харківське, 8
Всього: упаковка (1)
106,44 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 34
Всього: упаковка (1)
120,22 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 14-Е
Всього: упаковка (2)
107,15 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Полярна, 8
Всього: упаковка (2)
117,86 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 73/1
Всього: упаковка (1)
106,28 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Вишгородська, 46
Всього: упаковка (2)
106,20 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 47
Всього: упаковка (2)
107,08 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Коласа Якуба, 15-А
Всього: упаковка (2)
106,56 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Вернадського Академіка, 79
Всього: упаковка (2)
105,90 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чабани, вул. Машинобудівників, 14-А
Всього: упаковка (1)
106,40 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Героїв України, 14
Всього: упаковка (2)
106,55 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Володимира Великого, 10
Всього: упаковка (2)
106,48 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Васильків, вул. Сагайдачного Гетьмана, 36/1
Всього: упаковка (3)
117,68 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Обухів, вул. Київська, 1
Всього: упаковка (2)
106,52 грн