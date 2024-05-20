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БАЛЬЗАМ-КОНДИЦІОНЕР ДЛЯ ВОЛОССЯ ДВОФАЗНИЙ серії "SLAVIA LEGE ARTIS" 250 мл харчування і відновлення - Одеса (441430) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (1)
106,95 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 143
Всього: упаковка (2)
122,90 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Всього: упаковка (2)
106,16 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Добровольського, 155
Всього: упаковка (2)
106,67 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Березівка, вул. Танасчишина, 61
Всього: упаковка (1)
106,07 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
Всього: упаковка (2)
119,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 104-А/12
Всього: упаковка (2)
119,12 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Мішково-Погорілове, пров. Мирний, 23
Всього: упаковка (2)
106,41 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Всього: упаковка (3)
106,94 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 23
Всього: упаковка (2)
106,67 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новоукраїнка, вул. Соборна, 51
Всього: упаковка (1)
106,70 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
Всього: упаковка (2)
106,90 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (2)
106,59 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Європейська, 23
Всього: упаковка (2)
106,78 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
Всього: упаковка (2)
119,12 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ямпіль, вул. Свободи, 140
Всього: упаковка (2)
106,57 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Петрове, вул. Центральна, 31
Всього: упаковка (1)
106,32 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Шпола, вул. Соборна, 21
Всього: упаковка (2)
107,13 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ставище, вул. Цимбала Сергія, 13/1
Всього: упаковка (2)
105,71 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Липовець, вул. Липківського Василя, 57
Всього: упаковка (2)
106,13 грн