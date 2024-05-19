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БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "МИГДАЛЬ" для губ 10 г - Київ (441420) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 97 аптеках
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Інститутська, 16
Всього: упаковка (2)
90,06 грн
Віталюкс
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Київ, узвіз Кловський, 14/24
Всього: упаковка (1)
87,36 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 47
Всього: упаковка (1)
83,20 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Саксаганського, 42
Всього: упаковка (1)
85,71 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мазепи Івана, 9-Е
Всього: упаковка (1)
83,20 грн
Віталюкс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (1)
83,20 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 47-А
Всього: упаковка (3)
81,87 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Жилянська, 69/71
Всього: упаковка (1)
85,70 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Печерська, 1
Всього: упаковка (1)
83,21 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2-А
Всього: упаковка (2)
81,87 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
91,52 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
Всього: упаковка (1)
83,20 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Липківського Василя, 1-А
Всього: упаковка (1)
84,33 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, дорога Набережно-Рибальська, 3
Всього: упаковка (1)
90,06 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Київ, вул. Скрипника Мстислава Патріарха, 40
Всього: упаковка (1)
83,20 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 34
Всього: упаковка (1)
87,36 грн
Аптека гормональних препаратів
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
Всього: упаковка (3)
85,96 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 20
Всього: упаковка (1)
87,36 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Монастирського Дениса, 3-А
Всього: упаковка (1)
94,15 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бандери Степана, 26-В
Всього: упаковка (1)
83,20 грн