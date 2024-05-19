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БАЛЬЗАМ-КОНЦЕНТРАТ серії "Dr.SANTE РЕПЕЙНАЯ СЕРИЯ" 200 мл - Львів (441341) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Ленкавського, 8-Б
Всього: упаковка (2)
96,05 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Саксаганського Панаса, 2
Всього: упаковка (1)
91,84 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
Всього: упаковка (1)
70,55 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Борислав, вул. Міцкевича, 3-А
Всього: упаковка (2)
83,91 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
Всього: упаковка (2)
81,31 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Руська, 20
Всього: упаковка (1)
75,74
Економія: -6,51 грн
69,23 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Руська, 20
Всього: упаковка (1)
72,81 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Шептицького, 20
Всього: упаковка (1)
79,75
Економія: -8,31 грн
71,44 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 37-А
Всього: упаковка (2)
75,58
Економія: -7,06 грн
68,52 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, просп. Бандери Степана, 80
Всього: упаковка (1)
75,74
Економія: -5,90 грн
69,84 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Київська, 9-А
Всього: упаковка (1)
76,52
Економія: -5,34 грн
71,18 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Воловець, вул. Карпатська, 48
Всього: упаковка (3)
84,18 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Надвірна, вул. Мазепи, 1
Всього: упаковка (1)
84,12 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Білогір'я, вул. Шевченка Тараса, 52
Всього: упаковка (2)
95,53 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Квасилів, вул. Рівненська, 1
Всього: упаковка (2)
92,58 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Соборна, 262
Всього: упаковка (1)
92,32 грн
Авк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Шевченка, 18
Всього: упаковка (1)
65,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, просп. Князя Романа, 9
Всього: упаковка (2)
83,38 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Іршава, пл. Народна, 9
Всього: упаковка (2)
83,53 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Вілмоша Ковача, 24
Всього: упаковка (2)
83,41 грн