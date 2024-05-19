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БАЛЬЗАМ-КОНЦЕНТРАТ серії "Dr.SANTE РЕПЕЙНАЯ СЕРИЯ" 200 мл - Київ (441341) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 94 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
92,55 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (4)
86,92 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
89,00
Економія: -24,00 грн
65,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (3)
86,81 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (1)
86,39 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (1)
97,86
Економія: -15,11 грн
82,75 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Всього: упаковка (1)
105,32
Економія: -15,91 грн
89,41 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
Всього: упаковка (1)
92,93
Економія: -10,74 грн
82,19 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
Всього: упаковка (1)
95,05
Економія: -12,69 грн
82,36 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Бульварно-Кудрявська / Дмитрівська, 51/16
Всього: упаковка (1)
106,67
Економія: -19,56 грн
87,11 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (1)
89,43
Економія: -6,54 грн
82,89 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 66
Всього: упаковка (1)
104,54
Економія: -17,43 грн
87,11 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Коперника, 2-А
Всього: упаковка (1)
106,32
Економія: -16,91 грн
89,41 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
Всього: упаковка (1)
99,10
Економія: -16,35 грн
82,75 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Липківського Василя, 23
Всього: упаковка (1)
101,03
Економія: -13,34 грн
87,69 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 24-А
Всього: упаковка (2)
93,07 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
Всього: упаковка (2)
92,46 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гаврилішина Богдана, 7
Всього: упаковка (2)
97,31 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Деревлянська / Білоруська, 12/42
Всього: упаковка (1)
104,57
Економія: -11,16 грн
93,41 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Солом'янська, 36
Всього: упаковка (2)
99,22 грн