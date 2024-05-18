БАЛЬЗАМ-КОНЦЕНТРАТ серії "Dr.SANTE РЕПЕЙНАЯ СЕРИЯ" 200 мл - Харків (441341) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 35 аптеках
Аптека 9-1-1
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
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Харків, вул. Сумська, 23/34
Аптека оптових цін
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
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Харків, просп. Героїв Харкова, 137
Аптека 9-1-1
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Харків, пров. Мовчанівський, 12
Аптека 9-1-1
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Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека низьких цін
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Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека 9-1-1
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 24
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Харків, пл. Свободи, 8
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Харків, просп. Героїв Харкова, 96
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Харків, просп. Гагаріна, 72
Аптека низьких цін
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Харків, просп. Гагаріна, 82
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Харків, вул. Ляпунова, 7
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Аптека низькі ціни №1
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Харків, просп. Героїв Харкова, 190/1
Аптека 9-1-1
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Харків, проїзд Стадіонний, 9
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Харків, вул. Павлова Академіка, 307-А
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Харків, проїзд Стадіонний, 11/2
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Всього: упаковка (2)
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Харків, вул. Павлова Академіка, 140-Е