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БАЛЬЗАМ-КОНЦЕНТРАТ серії "Dr.SANTE РЕПЕЙНАЯ СЕРИЯ" 200 мл - Харків (441341) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 35 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (2)
84,27 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (2)
84,04 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (2)
95,96 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
Всього: упаковка (2)
83,63 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Харків, пров. Мовчанівський, 12
Всього: упаковка (2)
92,39 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
86,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
99,14
Економія: -16,65 грн
82,49 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 24
Всього: упаковка (2)
85,91 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (3)
71,81 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 96
Всього: упаковка (1)
95,68 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Харків, просп. Гагаріна, 72
Всього: упаковка (4)
92,83 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (1)
92,65
Економія: -5,54 грн
87,11 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Харків, вул. Ляпунова, 7
Всього: упаковка (2)
71,52 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Всього: упаковка (1)
83,90 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (2)
92,48 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 190/1
Всього: упаковка (2)
84,17 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Харків, проїзд Стадіонний, 9
Всього: упаковка (2)
92,64 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Харків, вул. Павлова Академіка, 307-А
Всього: упаковка (2)
94,22 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Харків, проїзд Стадіонний, 11/2
Всього: упаковка (3)
92,18 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Харків, вул. Павлова Академіка, 140-Е
Всього: упаковка (2)
92,91 грн