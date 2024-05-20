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БАЛЬЗАМ-КОНЦЕНТРАТ РЕКОНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ВОЛОССЯ серії "Dr.SANTE ALOE VERA" 200 мл - Одеса (441261) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, просп. Адміральський, 1-В
Всього: упаковка (1)
75,61
Економія: -4,53 грн
71,08 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 22
Всього: упаковка (1)
82,57
Економія: -7,01 грн
75,56 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Героїв оборони Одеси, 52-А
Всього: упаковка (1)
91,27
Економія: -7,15 грн
84,12 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Добровольського, 159
Всього: упаковка (1)
91,05
Економія: -11,01 грн
80,04 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Роздільна, вул. Привокзальна, 2-Б
Всього: упаковка (1)
64,92
Економія: -1,92 грн
63,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 15/18
Всього: упаковка (2)
82,50
Економія: -5,72 грн
76,78 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 1-Г
Всього: упаковка (1)
86,80
Економія: -10,79 грн
76,01 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 33-Б
Всього: упаковка (1)
87,99
Економія: -9,07 грн
78,92 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Чобану Степана, 13-Г
Всього: упаковка (1)
111,28
Економія: -13,62 грн
97,66 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Олександрія, просп. Соборний, 96
Всього: упаковка (1)
90,38
Економія: -13,91 грн
76,47 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 349
Всього: упаковка (1)
92,60
Економія: -9,74 грн
82,86 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
Всього: упаковка (1)
83,40
Економія: -7,65 грн
75,75 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Пирогова, 111-А
Всього: упаковка (1)
97,67
Економія: -14,06 грн
83,61 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
Всього: упаковка (1)
82,92
Економія: -7,41 грн
75,51 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 45
Всього: упаковка (1)
84,98
Економія: -8,20 грн
76,78 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, шосе Хмельницьке, 75
Всього: упаковка (1)
92,19
Економія: -16,33 грн
75,86 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кременчук, просп. Свободи, 31
Всього: упаковка (1)
90,61
Економія: -14,62 грн
75,99 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, просп. Свободи, 47
Всього: упаковка (2)
88,93
Економія: -10,39 грн
78,54 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, просп. Свободи, 83/1
Всього: упаковка (1)
96,32
Економія: -8,25 грн
88,07 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, просп. Лесі Українки, 65
Всього: упаковка (1)
78,97
Економія: -4,35 грн
74,62 грн