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БАЛЬЗАМ-КОНЦЕНТРАТ РЕКОНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ВОЛОССЯ серії "Dr.SANTE ALOE VERA" 200 мл - Львів (441261) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
85,56
Економія: -9,59 грн
75,97 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
Всього: упаковка (1)
112,00
Економія: -18,64 грн
93,36 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Руська, 20
Всього: упаковка (1)
83,21
Економія: -7,16 грн
76,05 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Грушевського Президента, 19
Всього: упаковка (1)
86,76
Економія: -11,48 грн
75,28 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Капушанська, 19
Всього: упаковка (1)
84,61
Економія: -8,55 грн
76,06 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, вул. Драгоманова, 14-А
Всього: упаковка (1)
54,31
Економія: -1,91 грн
52,40 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, шосе Хмельницьке, 75
Всього: упаковка (1)
92,19
Економія: -16,33 грн
75,86 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Пирогова, 111-А
Всього: упаковка (1)
97,67
Економія: -14,06 грн
83,61 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Київська, 45
Всього: упаковка (1)
84,98
Економія: -8,20 грн
76,78 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
Всього: упаковка (1)
82,92
Економія: -7,41 грн
75,51 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
Всього: упаковка (1)
83,40
Економія: -7,65 грн
75,75 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Курбаса Леся, 4-В
Всього: упаковка (1)
92,73
Економія: -9,25 грн
83,48 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Архипенка Олександра, 1/12
Всього: упаковка (1)
88,83
Економія: -17,09 грн
71,74 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Всього: упаковка (1)
71,50
Економія: -2,14 грн
69,36 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Тростянецька, 47
Всього: упаковка (1)
85,08
Економія: -13,58 грн
71,50 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Вереснева, 24
Всього: упаковка (1)
92,88
Економія: -9,18 грн
83,70 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 13
Всього: упаковка (1)
109,83
Економія: -9,02 грн
100,81 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
Всього: упаковка (1)
87,42
Економія: -11,32 грн
76,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 194
Всього: упаковка (1)
84,69
Економія: -10,07 грн
74,62 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
Всього: упаковка (1)
91,48
Економія: -15,53 грн
75,95 грн