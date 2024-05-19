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БАЛЬЗАМ-КОНЦЕНТРАТ РЕКОНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ВОЛОССЯ серії "Dr.SANTE ALOE VERA" 200 мл - Київ (441261) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Архипенка Олександра, 1/12
Всього: упаковка (1)
88,83
Економія: -17,09 грн
71,74 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Всього: упаковка (1)
71,50
Економія: -2,14 грн
69,36 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Тростянецька, 47
Всього: упаковка (1)
85,08
Економія: -13,58 грн
71,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Курбаса Леся, 4-В
Всього: упаковка (1)
92,73
Економія: -9,25 грн
83,48 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Вереснева, 24
Всього: упаковка (1)
92,88
Економія: -9,18 грн
83,70 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 13
Всього: упаковка (1)
112,18
Економія: -11,37 грн
100,81 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
Всього: упаковка (1)
85,62
Економія: -9,52 грн
76,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Чернігів, вул. Реміснича, 53
Всього: упаковка (1)
92,98
Економія: -17,03 грн
75,95 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
Всього: упаковка (1)
86,00
Економія: -10,59 грн
75,41 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Миру, 35
Всього: упаковка (1)
81,27
Економія: -7,18 грн
74,09 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
Всього: упаковка (1)
85,37
Економія: -8,27 грн
77,10 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
Всього: упаковка (1)
79,74
Економія: -5,43 грн
74,31 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 89
Всього: упаковка (1)
94,40
Економія: -10,97 грн
83,43 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Чернігів, просп. Миру, 194
Всього: упаковка (1)
87,49
Економія: -12,87 грн
74,62 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Льотна, 25-Б
Всього: упаковка (1)
83,71
Економія: -7,97 грн
75,74 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 17
Всього: упаковка (1)
92,56
Економія: -8,91 грн
83,65 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Чернігів, вул. Доценка, 10
Всього: упаковка (2)
87,34
Економія: -11,33 грн
76,01 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 349
Всього: упаковка (1)
94,99
Економія: -12,13 грн
82,86 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Лубни, пл. Ярмаркова, 2-А
Всього: упаковка (1)
108,68
Економія: -12,38 грн
96,30 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
Всього: упаковка (1)
81,45
Економія: -5,94 грн
75,51 грн