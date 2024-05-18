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БАЛЬЗАМ-КОНЦЕНТРАТ РЕКОНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ВОЛОССЯ серії "Dr.SANTE ALOE VERA" 200 мл - Харків (441261) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 46
Всього: упаковка (1)
111,58
Економія: -16,54 грн
95,04 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Грушевського Михайла, 2-Б
Всього: упаковка (1)
97,48
Економія: -12,20 грн
85,28 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Полтава, вул. Гожулівська, 4-А
Всього: упаковка (1)
98,63
Економія: -15,39 грн
83,24 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Охтирська, 18
Всього: упаковка (1)
74,03
Економія: -6,13 грн
67,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Героїв Крут, 76/1
Всього: упаковка (1)
96,24
Економія: -12,61 грн
83,63 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Суми, просп. Лушпи Михайла, 7/1
Всього: упаковка (1)
87,17
Економія: -9,84 грн
77,33 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Британська, 23
Всього: упаковка (1)
84,39
Економія: -12,97 грн
71,42 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Суми, вул. Іллінська, 49-А
Всього: упаковка (1)
93,31
Економія: -9,61 грн
83,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Гадяч, пл. Миру, 13-А
Всього: упаковка (2)
88,74
Економія: -7,68 грн
81,06 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (1)
89,70
Економія: -13,84 грн
75,86 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Дніпро, просп. Науки, 40
Всього: упаковка (2)
89,37
Економія: -13,38 грн
75,99 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 102
Всього: упаковка (1)
80,25
Економія: -5,08 грн
75,17 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (1)
84,95
Економія: -9,63 грн
75,32 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Дніпро, вул. Незалежності, 16
Всього: упаковка (1)
89,28
Економія: -9,65 грн
79,63 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Грушевського Михайла, 23
Всього: упаковка (1)
85,93
Економія: -8,60 грн
77,33 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Ромни, вул. Соборна, 6
Всього: упаковка (1)
82,70
Економія: -10,08 грн
72,62 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, просп. Лесі Українки, 57
Всього: упаковка (1)
94,71
Економія: -11,23 грн
83,48 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Кременчук, просп. Лесі Українки, 74
Всього: упаковка (1)
81,37
Економія: -7,37 грн
74,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, просп. Лесі Українки, 65
Всього: упаковка (1)
77,88
Економія: -3,26 грн
74,62 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кременчук, просп. Свободи, 83/1
Всього: упаковка (1)
97,16
Економія: -9,09 грн
88,07 грн